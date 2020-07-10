Железнодорожные больницы могут стать частными структурами – ЦОЗ АО "Укрзализныця"

Филиал "Центр охраны здоровья АО "Укрзализныця" (УЗ) разрабатывает механизм действий, предусматривающих реформирование железнодорожных клинических больниц компании, в частности, рассматривает возможность привлечения инвесторов, сообщается на странице ЦОЗ УЗ в Facebook.

"Это означает, что железнодорожные больницы могут стать частными структурами, но с особенным инвестиционным соглашением, которое будет гарантировать сохранение рабочего места каждому медработнику", - указано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ЦОЗ УЗ разрабатывает новую программу страхования железнодорожников с ежегодным покрытием на лицо до 150 тыс. грн.

"Общество будет выступать гарантом качественных медицинских услуг в трехстороннем соглашении: работников, больниц и страховой компании. Последняя будет избираться путем проведения конкурентных тендерных торгов на площадке ProZorro с привлечением к отбору самых успешных страховщиков", - добавили в филиале.

Реализация программы по страхованию, а также в целом реформирования ведомственных больниц является частью концепции согласно плану внедрения стратегии АО "Укрзализныця" на 2019-2023 года.