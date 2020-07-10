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10:40 10.07.2020

ГБР и СБУ задержали в Донецкой области четырех правоохранителей, собиравших взятки с наркоторговцев

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ГБР и СБУ задержали в Донецкой области четырех правоохранителей, собиравших взятки с наркоторговцев

Командир взвода роты тактико-оперативного реагирования и трое полицейских Управления патрульной полиции в Донецкой области задержаны по подозрению в сбыте наркотических средств, получении взяток с наркоторговцев и незаконном обращении с оружием, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

"По предварительной информации, четверо правоохранителей, действуя в составе преступной группы, наладили механизм получения неправомерной выгоды от лиц, осуществляющих изготовление и сбыт наркотических средств. Правоохранители проникали в частную собственность лиц, применяли физическое насилие, изымали найденные наркотические средства и в дальнейшем сбывали их. Также полицейские требовали и получали от наркоторговцев неправомерную выгоду в качестве платы за непривлечение их к уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба ГБР в пятницу.

В ходе досудебного расследования было задокументировано 5 эпизодов противоправной деятельности правоохранителей.

Четверо участников преступной группы были задержаны 9 июля. Проведены обыски по месту их жительства, в транспортных средствах фигурантов производства, а также в служебных кабинетах Управление патрульной полиции в Донецкой области. В кабинетах руководства управления патрульной полиции обнаружено и изъято оружие и большое количество патронов, происхождение которых будет установлено следствием.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч.2 ст.189 (вымогательство), ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилья), ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об отстранении задержанных от занимаемых должностей и в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Теги: #донецкая_область #сбу #наркоторговец #гбр #коррупция
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