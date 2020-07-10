Оборудование в опорные больницы Украины поставят до конца 2020 года

Министерство здравоохранения согласно принятому постановлению должно закупить и поставить оборудование в приемные отделения опорных больниц до конца 2020 года, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"В перечень оборудования, которое мы будем закупать для приемных отделений опорных больниц, входят компьютерные томографы, ангиографы и др. Это оборудование улучшит инфраструктуру наших районных больниц в рамках президентской программы "Большое строительство". Что касается сроков поставки – предусмотрено закончить комплектацию до конца текущего года",- сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в среду с трехдневной доработкой утвердил постановления, предусматривающие реконструкцию и оснащение приемных отделений опорных медучреждений госпитальных округов.

Соответствующими постановлениями предусматривается выделить из Фонда борьбы с COVID-19 5,3 млрд грн на закупку оборудования, 1,68 млрд грн - на капремонт и реконструкцию 210 приемных отделений.