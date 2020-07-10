События

09:44 10.07.2020

Минздрав не исключает возможность дистанционного обучения с сентября, к концу недели пропишет условия

1 мин читать
Минздрав не исключает возможность дистанционного обучения с сентября, к концу недели пропишет условия

Министерство здравоохранения прописывает условия, при каких дети будут обучаться с нового учебного года, не исключает дистанционной формы, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"В условиях адаптивного карантина мы разрабатываем механизмы, как дети будут учиться: при каких условиях они могут обучаться в обычном режиме, при каких будут обучаться дистанционно. Совместно с Министерством образования разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы. Думаю, в течение недели все пропишем и сообщим",- сказал он.

Теги: #коронавирус #образование #степанов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:57 10.07.2020
Оборудование в опорные больницы Украины поставят до конца 2020 года

Оборудование в опорные больницы Украины поставят до конца 2020 года

09:22 10.07.2020
Число жертв коронавируса в мире приблизилось 555 тыс., число инфицированных - более 12,26 млн

Число жертв коронавируса в мире приблизилось 555 тыс., число инфицированных - более 12,26 млн

09:06 10.07.2020
В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки – 1016, 819 человек заболели, 18 новых жертв вируса

В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки – 1016, 819 человек заболели, 18 новых жертв вируса

06:12 10.07.2020
COVID-19 подтвердился у временного президента Боливии

COVID-19 подтвердился у временного президента Боливии

00:21 10.07.2020
В Ровенской области зафиксировали еще 49 случаев коронавируса

В Ровенской области зафиксировали еще 49 случаев коронавируса

22:59 09.07.2020
На Буковине наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом

На Буковине наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом

14:42 09.07.2020
Разумков подписал и передал на подпись Зеленскому закон о поступлении без ВНО для выпускников с ОРДЛО и Крыма

Разумков подписал и передал на подпись Зеленскому закон о поступлении без ВНО для выпускников с ОРДЛО и Крыма

12:31 09.07.2020
В Украине действует 1,571 тыс. мобильных бригад по тестированию на COVID-19 – НСЗУ

В Украине действует 1,571 тыс. мобильных бригад по тестированию на COVID-19 – НСЗУ

12:31 09.07.2020
В США зафиксировали рекордно высокий суточный прирост заражений COVID-19

В США зафиксировали рекордно высокий суточный прирост заражений COVID-19

12:23 09.07.2020
НСЗУ выплатила медучреждениям 1,7 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19

НСЗУ выплатила медучреждениям 1,7 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки – 1016, 819 человек заболели, 18 новых жертв вируса

Зеленский уведомил НАПК о продаже дома в Иванковичах, и будет временно проживать с семьей в резиденции "Конча-Заспа"

Местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по специальному закону, они зависят от решения вопросов безопасности – Резников

Зеленский о 1 сентября: COVID-19 сложно контролировать по всему миру, будем надеяться, что в Украине не будет второй волны

Приезжим из стран "красной зоны" для досрочного завершения самоизоляции пройти ПЦР-тест можно в только в аккредитованных лабораториях

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара в Луганской области

Италия временно запретила въезд 13 странам из-за угрозы Covid-19

Американский госдеп одобрил продажу Тайваню партии оружия

Российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

105 сверхсовременных боевых самолетов F-35 получит Япония от США

В Донецкой области открыли 12-й Центр безопасности граждан

Криминального авторитета по прозвищу "Дед" выдворили из Украины с 15-летним запретом на въезд

В США обещают принять меры, если подтвердится информация о причастности РФ к нападениям на американских военных в Афганистане

В Тернополе смягчили карантин

Украина никогда не смирится с российскими нарративами в отношении Крыма и Донбасса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА