Минздрав не исключает возможность дистанционного обучения с сентября, к концу недели пропишет условия

Министерство здравоохранения прописывает условия, при каких дети будут обучаться с нового учебного года, не исключает дистанционной формы, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"В условиях адаптивного карантина мы разрабатываем механизмы, как дети будут учиться: при каких условиях они могут обучаться в обычном режиме, при каких будут обучаться дистанционно. Совместно с Министерством образования разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы. Думаю, в течение недели все пропишем и сообщим",- сказал он.