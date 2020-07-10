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09:06 10.07.2020

В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки – 1016, 819 человек заболели, 18 новых жертв вируса

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В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки – 1016, 819 человек заболели, 18 новых жертв вируса

819 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выявлено в Украине за сутки по состоянию на утро пятницы, 1,16 тыс. человек из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Днем ранее, 9 июля, сообщалось о 810 новых случаях заболевания COVID-19; 8 июля было 807 новых инфицированных, 7 июля – 564 случая заболевания, 6 июля – 543 новых заболевших, 5 июля - 823 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

"Из них (общего количества заболевших за сутки – ИФ) 67 детей, также 65 медицинских работников. Было госпитализировано 214 человек", - сказал Степанов на брифинге в пятницу утром.

Он отметил, что 1,16 тыс. выздоровевших за сутки является рекордным показателем для Украины и назвал это "очень хорошей новостью".

По словам Степанова, наибольшее количество заболевших за минувшие сутки - в Закарпатской, Львовской, Ривненской областях и в Киеве.

Теги: #коронавирус #степанов
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