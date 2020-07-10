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08:27 10.07.2020

Спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара в Луганской области

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Спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара в Луганской области

Открытого горения в Новоайдаровском районе Луганской области в пятницу утром не наблюдается, спасатели продолжают ликвидацию пожара, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 10 июля 2020г. открытого горения не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметру трех отдельных ячеек (23, 25, 115 квартала Боровского и Ахтырского лесничеств)", - говорится в утренней сводке ГСЧС.

Как отмечается, ориентировочная площадь пожара составила около 5 тыс. га.

Всего к ликвидации возгорания привлечены 1 тыс. 169 чел. и 228 единиц техники, из них от ГСЧС - 559 чел. личного состава и 111 ед. пожарно-спасательной и другой специальной техники (в том числе 2 самолета АН-32П).

Как сообщалось, по состоянию на 17:40 9 июля спасателям удалось локализировать возгорание сухой травы и лесного массив.

Теги: #тушение #украина #лесной_пожар #луганская_область
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