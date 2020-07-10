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07:37 10.07.2020

Американский госдеп одобрил продажу Тайваню партии оружия

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Американский госдеп одобрил продажу Тайваню партии оружия

Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню партии военного оборудования на сумму около $620 млн, сообщается на сайте китайской газеты "Хуаньцю шибао", которая ссылается на сообщения тайваньских СМИ.

"Агентство минобороны США по военному сотрудничеству (DSCА) информировало 9 июля, что госдепартамент санкционировал продажу Тайваню технологий и оборудования для модернизации ракет Patriot-III на сумму $620 млн", - отмечает газета.

В пресс-релизе DSCA говорится, что модернизация включает в себя замену компонентов и сертификационные испытания, основным подрядчиком будет компания Lockheed Martin.

Продажи США Тайваню вооружений вызывают резко негативную реакцию в Пекине, поскольку осуществляются в нарушение трех коммюнике об установлении дипотношений между двумя странами.

Теги: #сша #китай #вооружения #тайвань
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