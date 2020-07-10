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05:37 10.07.2020

В Донецкой области открыли 12-й Центр безопасности граждан

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В Соледаре Донецкой области открыли 12-й Центр безопасности граждан, главной целью которого является предоставление полного спектра безопасности услуг гражданам, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"Первый Центр безопасности граждан, который был открыт на территории области, имел площадь 180 квадратных метров. Сегодня мы открыли новое современное подразделение, площадью уже 360 квадратных метров", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, добавив, что до конца года на Донетчине будут открыты еще четыре таких Центра.

Он отметил, что такое повышение уровня защиты территории общин Донецкой области является результатом совместной работы с областной государственной администрацией в рамках подписанного в 2015 году Меморандума.

В свою очередь, председатель ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что отныне 20 тыс. жителей общины в условиях близости к линии разграничения получат гарантию полной безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

"В этом здании под одной крышей будут нести службу не только спасатели, но и впервые - пиротехнический расчет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, который сможет оперативно реагировать в случае обнаружения взрывоопасных предметов. Такие внедрение особенно важны в населенных пунктах, находящихся вблизи линии разграничения" - сказал Чечеткин.

Также он добавил, что последние события в Луганской области, где лесной пожар уничтожил в Смоляниново 23 жилых домов и привел к гибели пяти человек принуждает к пересмотру отношения к безопасности в целом.

Кроме того в рамках мероприятия состоялось награждение личного состава донецкого гарнизона. Спасатели получили награды Министерства внутренних дел Украины, а также ведомственные награды от председателя ГСЧС и Донецкой ОГА.

Теги: #донецкая_область #безопасности #украина #центр
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