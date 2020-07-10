В Тернополе смягчили карантин

Тернопольский городской штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций постановил частично ослабить карантин в городе, в частности ресторанам и кафе разрешили работать после 22:00, сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал.

"Принято решение с сегодняшнего дня разрешить работу заведений общественного питания после 22:00 в соответствии с их графиков работы, но при наличии соответствующих разрешительных документов на ночной режим работы, который ранее выдавался исполнительным комитетом Тернопольского городского совета", - сообщил Надал.

По его словам, карантин в городе решили ослабить, поскольку происходит рост динамики выздоровления пациентов с коронавирусом. Еще одним фактором для ослабления Надал назвал относительно небольшую загруженность больниц пациентов с COVID-19.

Кроме того, штаб решил возобновить практику партнерских родов по результатам консилиума врачей и наличия ПЦР-тестирования.

Надал сообщил, что одновременно с ослаблением карантина было рекомендовано Госпотребслужбе и Нацполиции усилить контроль за соблюдением противоэпидемических требований. Особенно - в части предприятий торговли, общественного питания, общественного транспорта.