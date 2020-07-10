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01:54 10.07.2020

Украина никогда не смирится с российскими нарративами в отношении Крыма и Донбасса

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Украина никогда не смирится с российскими нарративами в отношении Крыма и Донбасса

Украина никогда не смирится с российскими нарративами в отношении АР Крым и Донбасса, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в Twitter.

"Крым и Донбасс - это территория Украины. Можно даже не пытаться нас убедить. Украина никогда не смирится с российскими нарративами!", - написал Боднар, комментируя интервью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Он подчеркнул, что "заявления со стороны РФ равны большому нулю".

Теги: #рф #донбасс #крым #украина #мид
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