Украина никогда не смирится с российскими нарративами в отношении Крыма и Донбасса

Украина никогда не смирится с российскими нарративами в отношении АР Крым и Донбасса, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в Twitter.

"Крым и Донбасс - это территория Украины. Можно даже не пытаться нас убедить. Украина никогда не смирится с российскими нарративами!", - написал Боднар, комментируя интервью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Он подчеркнул, что "заявления со стороны РФ равны большому нулю".