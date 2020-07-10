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00:21 10.07.2020

В Ровенской области зафиксировали еще 49 случаев коронавируса

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В Ровенской области зафиксировали еще 49 случаев коронавируса

В Ровенской области зафиксировали еще 49 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 4454 инфицированных, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 9 июля на Ровенщине зарегистрировано 49 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 4454 случая заболевания коронавирусной болезни", - написал Коваль на своей странице в Фейсбуке.

В частности, это жители из Ровного – 21, пгт Гоща-1, Костопиль – 1, Березновского района - 3 (с.Сосновое-1, с.Голубне-1, с.Каменка -1), Заричненского района 1 (с.Борове), Ривненського района- 4 (пгт Квасилов 3, с.Обарив-1), Острозского района - 2 (с.Хорив, Острог), Дубенского района - 1 (с.Сатиив), Рокитновского района - 6 (пгт Томашгород), Сарненского района - 9 (Сарны 3, с.Великое Вербное 1, пгт Клесов-2, с.Виры-1 и поселок Немовичи-2).

Глава ОГА также отметил, что возраст заболевших от 16 до 79 лет.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 умерли 79 человек и более 2 тыс. выздоровели.

"Преодолели болезнь 2501 житель области. Сегодня выздоровели 138 жителей из Костопольского, Рокитновского, Сарненского, Дубровицкого, Гощанского, Заричненского, Здолбуновского, Ровенского районов и города Ровно", - сообщил Коваль.

Также он добавил, что в течение дня областные лаборатории провели 576 ПЛР и 841 ИФА-исследований, а в работе остаются 394 образца.

Теги: #коронавирус #украина #ровенская_область
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