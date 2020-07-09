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23:10 09.07.2020

Новым председателем Еврогруппы избран ирландец Донохью

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Новым председателем Еврогруппы избран ирландец Донохью

Еврогруппа избрала на заседании в четверг своим новым председателем министра финансов, государственных расходов и реформ Ирландии Паскаля Донохью, объявил на пресс-конференции, проходившей по видеосвязи, его предшественник португалец Мариу Сентену.

"Новый председатель вступит в должность с 13 июля 2020 года и будет работать в течение двух с половиной лет", - сообщается в коммюнике Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.

Первое заседание Еврогруппы под председательством Донохью запланировано на 11 сентября 2020 года.

Новый глава Еврогруппы был назначен министром финансов Ирландии в июне 2017 года.

Еврогруппа - это неформальный совет министров финансов государств - членов еврозоны, который обсуждает вопросы, представляющие общий интерес для стран ЕС, использующих евро в качестве единой валюты. Особое внимание уделяется координации их экономической политики.

Обычно Еврогруппа собирается один раз накануне заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли и глава Европейского совета Шарль Мишель поздравили нового председателя Еврогруппы с избранием.

"Поможем Европе лучше восстановиться и укрепить европейский экономический и валютный союз", - написал Мишель в твиттере.

Теги: #ес #председатель #еврогруппа
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