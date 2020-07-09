На Буковине наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом

В Черновицкой области наблюдается тенденция снижения заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, а количество выздоровевших достигло более 100 человек в течение суток, сообщил глава региона Сергей Осачук.

"Впервые за сутки от COVID-19 выздоровели более 100 человек! Сегодня вирус преодолели 109 буковинцев. В то же время новых случаев в пять раз меньше, всего 22", - написал Осачук на своей страинце в Фейсбуке.

"Показатели заболеваемости в нашей области порадовали даже главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, который отметил, что это "хорошая тенденция", - подчеркнул он.

По словам главы ОГА, областной лабораторный центр обработал в течение 9 июля 188 образцов.

Также он отметил, что общее число инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5096 человек.