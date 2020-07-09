Зеленский уведомил НАПК о продаже дома в Иванковичах, и будет временно проживать с семьей в резиденции "Конча-Заспа"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Национальному агентству по предупреждению коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии – продаже в июле 2020 года дома в селе Иванковичи Киевской области.

"Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом", - сообщает в четверг Офис президента Украины на своей странице в Фейсбуке.

Соответствующая информация 7 июля 2020 года отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Президент Украины с семьей будет временно проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", - отмечается в сообщении.

Согласно декларации президента Зеленского, проданный дом в селе Иванковичи площадью 353,5 кв. м был приобретен им в 2008 году. Также в его собственности был земельный участок площадью 1200 кв. м.