События

21:56 09.07.2020

Россия через СМИ распространяет фейки относительно якобы причастности украинцев к беспорядкам в Сербии

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Россия через СМИ распространяет фейки относительно якобы причастности украинцев к беспорядкам в Сербии

Российская Федерация распространяет в информационном пространстве Сербии ложную информацию о якобы причастности украинцев к массовым беспорядкам в стране, сообщила пресс-служба посольства Украины в Сербии.

"Посольство Украины имеет честь обратиться к СМИ в Сербии с призывом не распространять ложную информацию об Украине и гражданах Украины относительно ситуации в Сербии", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили непричастность Украины к внутриполитической ситуации в Республике Сербия, называя заявления российских и пророссийских информационных ресурсов ложными.

Также в посольстве добавили, что не располагают информацией об участии граждан Украины в последних событиях в Сербии.

Теги: #рф #фейки #сербия #украина
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