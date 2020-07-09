Представителя криминалитета по прозвищу "Дед" выдворили из Украины – Нацполиция
Уроженец Армении, известный в криминальных кругах под прозвищем "Дед", выдворен за пределы Украины, въезд в страну ему запрещен на 15 лет.
Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, соответствующее решение суд вынес в среду, 8 июля, а задержан мужчина был 28 апреля.
"55-летнего уроженца Армении неоднократно задерживали за нарушение миграционного законодательства, за что его принудительно выдворяли за пределы Украины. Несмотря на запрет, мужчина вновь незаконно вернулся в Украину. Чтобы не попасть в руки полицейских, каждые три-четыре дня он менял места жительства. На пути его планам стали оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции", - говорится в сообщении.
После задержания на него составили административные протоколы и доставили его в Вознесенский райсуд Николаевской области, который удовлетворил представление правоохранителей о его задержании и помещении в Николаевский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на шесть месяцев с последующим выдворением.