События

19:34 09.07.2020

Мэр Сеула обнаружен мертвым – полиция

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Глава городской администрации Сеула Пак Вон Сун в четверг найден мертвым, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на столичную полицию.

Его тело обнаружено в горах Бугаксан севернее Сеула.

Никаких других деталей трагического происшествия пока нет.

Ранее сообщалось, что он пропал без вести - его телефон был отключен.

По словам его дочери, последнее общение с отцом напомнило ей последнюю волю, она в итоге и подняла тревогу. При этом она не уточнила, о чем именно сказал ей тогда отец.

Пак Вон Сун - гражданский активист с длительным стажем стал первым градоначальником Сеула, избранным на третий срок. Это случилось в июне прошлого года. Его рассматривали одним из претендентов на пост президента страны от правящей Демократической партии на выборах 2022 года.

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Интерфакс-Украина
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