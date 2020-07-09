ЕС определил Украину одним из приоритетных партнеров Европейской водородной стратегии – Кулеба

Украина названа приоритетным партнером Европейского союза в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок благодаря своему потенциалу в производстве и транспортировке водорода. Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины в четверг, об этом говорится в новой водородной стратегии ЕС.

"Вчера в Брюсселе прошло без преувеличения историческое событие: презентация Европейской водородной стратегии, которая начинает новую технологическую революцию в Европе. ЕС возлагает надежды на Украину как одного из приоритетных партнеров в поставках водорода в Европу. Мы работали именно на этот результат, ведь он соответствует потенциалу и европейским амбициям Украины ", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В МИД отмечают, что Водородная стратегия составляет неотъемлемую часть Европейского зеленого соглашения. Эта масштабная инициатива призвана превратить Европу в первый климатически нейтральный континент до 2050 года. Для ее воплощения ЕС планирует сокращать количество углеродных выбросов на 100 млн тонн ежегодно и в конце отказаться от ископаемых источников топлива. Согласно документу, который представил 8 июля в Брюсселе Исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Франс Тиммерманс, ЕС поддерживает амбициозные планы европейской промышленности по строительству мощностей для производства зеленого водорода.

Еврокомиссия отдельно выделяет Украину как приоритетного партнера в развитии водородной энергетики, учитывая ее природные ресурсы, взаимосвязанность инфраструктуры и технологическое развитие. Еврокомиссия также поощряет привлекать Украину, среди других стран, в Альянс чистого водорода и развивать сотрудничество с Украиной для производства возобновляемой электроэнергии и водорода.

Благодаря планам по строительству в Украине 10 ГВт электролизеров для производства зеленого водорода, наше государство может стать неотъемлемой частью реализации амбициозных целей Европейской зеленой соглашения и плана "2х40 ГВт новых мощностей по производству водорода", отмечают в украинском внешнеполитическом ведомстве.