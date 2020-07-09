СБУ провела антитеррористические учения в морской акватории на юге Украины

Штаб Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины (СБУ) провел в Одесской и Николаевской областях масштабные межрегиональные антидиверсионные тактико-специальные учения.

Как сообщается на сайте СБУ в четверг, в учениях приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины, а также представители органов местной власти. Целью тренировок стало повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах транспортной инфраструктуры.

"По легенде учений несколько условных диверсионных групп пытались совершить теракты на территории Одесского морского торгового порта и одного из государственных предприятий. Злоумышленники осуществили захват двух грузовых судов, одно из которых следовало в Николаевский порт госпредприятия. Еще одна группа вооруженных террористов проникла на территорию Одесского порта и забаррикадировалась в административном помещении. При этом диверсанты захватили в заложники несколько человек из руководящего состава порта… Силами сводных штурмовых групп спецподразделений проведена учебная операция по нейтрализации диверсантов и освобождения заложников", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что регулярное проведение таких учений позволяет субъектам борьбы с терроризмом усилить эффективность совместных действий при проведении соответствующих операций.