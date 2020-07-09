СВР отмечают активизацию информопераций РФ против Украины – заявление

Российские спецслужбы продолжают использовать свои возможности в Украине для проведения информационных операций против Украинского государства, заявляют в Службе внешней разведки Украины (СВР).

"Активизация многовекторной работы страны-агрессора в украинском информационном пространстве является признанием эффективности работы украинских спецслужб и попыткой использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире", - говорится в заявлении СВР, опубликованном на ее официальном сайте в четверг.

В ведомстве отмечают, что украинские разведывательные и специальные службы понимают указанные вызовы и "консолидированы в своем главном задании - защищать национальную безопасность Украины".