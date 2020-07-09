События

14:48 09.07.2020

СБУ разоблачила сепаратистов, призывавших к созданию так называемой Запорожской народной республики

2 мин читать
СБУ разоблачила сепаратистов, призывавших к созданию так называемой Запорожской народной республики

В Запорожье Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы сепаратистов, которые расшатывали ситуацию в регионе и пропагандировали идеи "русской весны", сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным предварительного следствия, злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций по образцу "Л/ДНР". После неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года злоумышленники выехали во временно оккупированный пророссийскими силами Луганск", - сказано в сообщении.

Так, установлено, что сначала злоумышленники помогали боевикам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничество с представителями так называемого "силового блока Л/ДНР".

"По замыслу кураторов участники группы должны были вернуться в Запорожье и ждать дальнейших указаний. Террористы планировали использовать группу для осуществления подрывной деятельности и нагнетания общественных настроений на мирной территории Украины", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что накануне государственных праздников злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и созданию так называемой "Запорожской народной республики".

Во время следственных действий по месту жительства участников группы правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых "Л/ДНР", РФ, амуницию, сепаратистские и коммунистическую символику.

Уголовное производство начато по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #запорожская_область #сбу #сепаратисты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:50 09.07.2020
СБУ задокументировала механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни млн грн поставщиками минудобрений из РФ

СБУ задокументировала механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни млн грн поставщиками минудобрений из РФ

10:24 09.07.2020
Вербовщик Шайтанова из ФСБ непосредственно руководил террористами на Донбассе – СБУ

Вербовщик Шайтанова из ФСБ непосредственно руководил террористами на Донбассе – СБУ

18:55 08.07.2020
СБУ о высказывании Гонтаревой: призываем экс-чиновников не сеять панические настроения и расшатывать экономическую стабильность государства

СБУ о высказывании Гонтаревой: призываем экс-чиновников не сеять панические настроения и расшатывать экономическую стабильность государства

13:59 08.07.2020
Неподалеку от энергетических объектов в Одессе обнаружен тайник со взрывчаткой и боеприпасами - СБУ

Неподалеку от энергетических объектов в Одессе обнаружен тайник со взрывчаткой и боеприпасами - СБУ

20:33 07.07.2020
СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства т.н. "ДНР"

СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства т.н. "ДНР"

05:42 07.07.2020
Майор СБУ требовал $3 тыс. за трудоустройство в спецслужбе

Майор СБУ требовал $3 тыс. за трудоустройство в спецслужбе

12:11 06.07.2020
СБУ пресекли незаконную маршрутизацию телефонного трафика из ОРДЛО

СБУ пресекли незаконную маршрутизацию телефонного трафика из ОРДЛО

16:40 03.07.2020
Налоговая в сотрудничестве с Минцифры и СБУ заблокировали наносившую ущерб на 2 млрд грн/мес. мошенническую схему в администрировании НДС

Налоговая в сотрудничестве с Минцифры и СБУ заблокировали наносившую ущерб на 2 млрд грн/мес. мошенническую схему в администрировании НДС

09:46 03.07.2020
За полгода СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций

За полгода СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций

02:03 03.07.2020
СБУ: В ГНС разоблачена и блокирована незаконная схема формирования налоговых кредитов, ежемесячный убыток государству составлял 2 млрд грн

СБУ: В ГНС разоблачена и блокирована незаконная схема формирования налоговых кредитов, ежемесячный убыток государству составлял 2 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский о 1 сентября: COVID-19 сложно контролировать по всему миру, будем надеяться, что в Украине не будет второй волны

Приезжим из стран "красной зоны" для досрочного завершения самоизоляции пройти ПЦР-тест можно в только в аккредитованных лабораториях

В Киеве за сутки подтвердили 93 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных

В Украине 810 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 665 - выздоровели, 21 новая жертва вируса

На Луганщине продолжается тушение лесных пожаров, в том числе пожарной авиацией

ПОСЛЕДНЕЕ

СВР отмечают активизацию информопераций РФ против Украины – заявление

Разумков подписал и передал на подпись Зеленскому закон о поступлении без ВНО для выпускников с ОРДЛО и Крыма

Раздел с информацией о габаритно-весовом контроле на дорогах Украины заработал на сервисе открытых данных транспортной отрасли - Криклий

В США зафиксировали рекордно высокий суточный прирост заражений COVID-19

В Украине действует 1,571 тыс. мобильных бригад по тестированию на COVID-19 – НСЗУ

НСЗУ выплатила медучреждениям 1,7 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19

Зеленский о 1 сентября: COVID-19 сложно контролировать по всему миру, будем надеяться, что в Украине не будет второй волны

В ВСУ за сутки выявили 6 новых случаев COVID-19, всего болеют 154 человека

Сухо и тепло будет в Украине в ближайшие дни

Средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине – 5,2% - исследование "Синэво"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА