СБУ разоблачила сепаратистов, призывавших к созданию так называемой Запорожской народной республики

В Запорожье Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы сепаратистов, которые расшатывали ситуацию в регионе и пропагандировали идеи "русской весны", сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным предварительного следствия, злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций по образцу "Л/ДНР". После неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года злоумышленники выехали во временно оккупированный пророссийскими силами Луганск", - сказано в сообщении.

Так, установлено, что сначала злоумышленники помогали боевикам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничество с представителями так называемого "силового блока Л/ДНР".

"По замыслу кураторов участники группы должны были вернуться в Запорожье и ждать дальнейших указаний. Террористы планировали использовать группу для осуществления подрывной деятельности и нагнетания общественных настроений на мирной территории Украины", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что накануне государственных праздников злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и созданию так называемой "Запорожской народной республики".

Во время следственных действий по месту жительства участников группы правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых "Л/ДНР", РФ, амуницию, сепаратистские и коммунистическую символику.

Уголовное производство начато по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) Уголовного кодекса Украины.