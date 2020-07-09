Раздел с информацией о габаритно-весовом контроле на дорогах Украины заработал на сервисе открытых данных транспортной отрасли - Криклий

На сервисе открытых данных транспортной отрасли заработал новый раздел (https://bi.e-transport.gov.ua/dwc), содержащий актуальную информацию о габаритно-весовом контроле на дорогах Украины.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в четверг, это данные о количестве проверенных инспекторами "Укртрансбезопасности" авто, составленных актов нарушений, начисленной платы за проезд. Кроме того, с помощью нового ресурса можно отслеживать динамику проверок в разных регионах Украины, чтобы посмотреть, сколько сотрудников привлечено к этой работы и в какой области зафиксировано наибольшее количество нарушений.

"Усиленный габаритно-весовой контроль на дорогах Украины продолжается. Теперь актуальная информация о ГВК находится на сервисе открытых данных транспортной отрасли. Мы за открытость и доступность данных, ведь это лучший контроллер и показатель эффективности работы. Будьте бдительны и соблюдайте правила ", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Министр добавил, что в случае отказа водителя остановиться для прохождения габаритно-весового контроля в настоящее время предусмотрена административная ответственность. Кроме того, в законопроекте №3743, который уже зарегистрирован в Верховной Раде, за отказ от прохождения ГВК будет предусматриваться штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Всего, по данным ведомства, по состоянию на 8 июля, было остановлено и проверено 7317 грузовиков, что на 25% больше по сравнению с предыдущими сутками. Составлено 120 актов нарушений и начислено платы за перегрузки в размере EUR26 518.