НСЗУ выплатила медучреждениям 1,7 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19

Национальная служба здоровья (НСЗУ) выплатила медучреждениям за оказание помощи пациентам с COVID-19 или с подозрением на него около 1,7 млрд грн, сообщила пресс-служба НСЗУ в Facebook.

Согласно сообщению, за апрель-июнь в медучреждения были госпитализированы 18,724 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 3,472 тыс. пациентов получили медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии.

За июнь количество госпитализированных пациентов увеличилось на 28%.

В среднем менее половины пациентов с COVID-19 нуждались в госпитализации. Доля пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, в среднем составляет 18-19%, в мире такой показатель 25%.