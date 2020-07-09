В ВСУ за сутки выявили 6 новых случаев COVID-19, всего болеют 154 человека

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, всего болеют 154 человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 9 июля в Вооруженных силах Украины болеет 154 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 406 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19.

Из них четверо военнослужащих (Киевская область - 2, Одесская область - 1 и Хмельницкая область - 1) и два сотрудника ВСУ (Киевская и Житомирская область) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Также на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 565 человека Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 259 человек.

Как сообщалось, в Украине выявлено за сутки 810 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 665 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 умер.