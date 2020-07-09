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11:39 09.07.2020

Сухо и тепло будет в Украине в ближайшие дни

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Сухо и тепло будет в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 10 июля, погоду в Украине будет определять теплая и сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу в Украине без осадков. Ветер юго-западный, (в восточной части - северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге страны и Донецкой области 15-20°; днем 25-30°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 июля самая высокая температура днем была 36,4 в 1885г., самая низкая ночью 6,4 в 1887г.

11 июля в Украине без осадков, лишь днём на крайнем западе кратковременный дождь, гроза; температуре воздуха ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днём 28-33°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве 11 июля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11 июля 15-17°, 12 июля 18-20°; днем около 30°.

9 июля в 9 часов температура воды в Чёрном море была 22-25 °, в Азовском - 25-28 °; в Днепре в пределах Киева 25 °.

Теги: #погода #прогноз
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