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10:25 09.07.2020

Минсоцполитики Украины инициирует выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" на детей, которые родились в 2020 году

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Министерство социальной политики Украины разработало проект постановления, которым предусмотрена выплата денежной компенсации стоимости "пакета малышаˮ на детей, которые родились в 2020 году и не получили его.

"В 2020 году закупка одноразовой натуральной помощи за счет средств государственного бюджета проводится централизованной закупочной организацией – государственное учреждение "Профессиональные закупки". Однако, 30.06.2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

В связи с чем, с целью обеспечения каждого ребенка, родившегося в 2020 году "пакетом малыша" министерством разработан проект правительственного решения, которым предусматривается ввести выплату денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" на детей, которые родились в 2020 году, и не были обеспечены этой помощью.

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Интерфакс-Украина
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