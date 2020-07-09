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10:23 09.07.2020

Ермак обсудил с вице-президентом Всемирного банка выделение Украине $350 млн кредита на поддержку реформ и преодоление последствий COVID-19

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в телефонном разговоре с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде обсудил предоставление Украине $350 млн в рамках "Первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления".

"Этот кредит будет направлен на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления, и должен помочь Украине смягчить последствия пандемии COVID-19", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента.

Ермак и Бьерде обсудили прогресс земельной реформы в Украине, а также реформу корпоративного управления.

Отдельно собеседники остановились на мерах, необходимых для обеспечения макроэкономической стабильности.

Теги: #вб #ермак
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