Ермак обсудил с вице-президентом Всемирного банка выделение Украине $350 млн кредита на поддержку реформ и преодоление последствий COVID-19

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в телефонном разговоре с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде обсудил предоставление Украине $350 млн в рамках "Первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления".

"Этот кредит будет направлен на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления, и должен помочь Украине смягчить последствия пандемии COVID-19", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента.

Ермак и Бьерде обсудили прогресс земельной реформы в Украине, а также реформу корпоративного управления.

Отдельно собеседники остановились на мерах, необходимых для обеспечения макроэкономической стабильности.