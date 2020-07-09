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09:20 09.07.2020

Степанов: количество медиков среди больных COVID-19 сократилось до 7-8%

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Степанов: количество медиков среди больных COVID-19 сократилось до 7-8%

Количество медицинских работников среди больных коронавирусной болезнью значительно сократилось и составляет 7-8%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Если мы сравним с ситуацией в апреле, то уровень заболевших медработников достигал 21% от всех больных. В настоящее время этот показатель составляет 7-8% и он постоянно снижается. Почему это происходит: есть большая разница между состоянием медицинской системы и обеспечением средствами индивидуальной защиты в начале эпидемии и сейчас",- сказал он.

Теги: #медики #коронавирус #степанов
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