В Деснянском районе Киева горел девятиэтажный дом

В Киеве во время тушения пожара в жилом доме в Деснянском районе пожарные эвакуировали 15 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"9 июля, в 2:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме по ул.Закревского, 31, что в Деснянском районе столицы, возник пожар", - сказано в сообщении ГСЧС на странице в Фейсбуке.

Так, по прибытию на место вызова спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир дома на 7-м этаже.

Отмечается, что во время тушения пожара по внутренней лестничной клетке были эвакуированы из жилого дома 15 человек. Среди них также был и владелец квартиры, в которой возник пожар.

В 02:50 пожарные локализовали пожар, а в 3:22 - ликвидировали.

"В результате пожара квартира выгорела полностью, повреждены входные двери соседней квартиры, закопчены стены и потолок общего коридора", - добавили в ведомстве.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут выяснять правоохранительные органы.