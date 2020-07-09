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09:19 09.07.2020

В Киеве за сутки подтвердили 93 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных

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В Киеве за сутки подтвердили 93 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных

В Киеве за прошедшие сутки лабораторно подтвердили еще 93 новых случая коронавирусной болезни, трое ранее заболевших умерли, 62 – выздоровели, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Еще у 93 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 122 киевлян. На сегодня в столице уже 5872 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на странице в Фейсбуке.

Так, среди заболевших: 34 женщины в возрасте от 22 до 71 лет и 3 девочки от 8 до 15 лет, а также 50 мужчин в возрасте от 20 до 76 лет и 6 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

Мэр отметил, что в больницы столицы госпитализировали 20 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за сутки 62 человека. Всего коронавирус преодолели 1962 жителя столицы", - написал Кличко.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 27, в Деснянском – 15, в Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах - по 10 случаев.

Как сообщалось, в Украине выявлено за сутки 810 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 665 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 умер.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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