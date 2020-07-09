На Луганщине продолжается тушение лесных пожаров, в том числе пожарной авиацией

Состоянием на утро четверга, 9 июля, в Луганской области продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки в 3 лесничествах, со среды используется пожарная авиация, которая осуществила 2 сброса воды, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 9 июля на территории Новоайдарского района продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки на территории Боровского (кварталы 21, 23), Капитановского (кварталы 80, 103) и Ахтырского (кварталы 41, 51) лесничеств… В результате пожара огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в с.Смоляниново и уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалась 71 человек. Ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 5 тыс. га", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в четверг.

В ГСЧС отметили, что с начала работ эвакуированы из жилых домов с.Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

К тушению привлечены 1 тыс. 494 чел. и 293 ед. тех., из них от ДСНС 736 чел. л/с и 146 ед. техники (в том числе 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлено 2 сброса - 16 т воды).

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.