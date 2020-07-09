События

08:04 09.07.2020

На Луганщине продолжается тушение лесных пожаров, в том числе пожарной авиацией

2 мин читать
На Луганщине продолжается тушение лесных пожаров, в том числе пожарной авиацией

Состоянием на утро четверга, 9 июля, в Луганской области продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки в 3 лесничествах, со среды используется пожарная авиация, которая осуществила 2 сброса воды, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 9 июля на территории Новоайдарского района продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки на территории Боровского (кварталы 21, 23), Капитановского (кварталы 80, 103) и Ахтырского (кварталы 41, 51) лесничеств… В результате пожара огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в с.Смоляниново и уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалась 71 человек. Ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 5 тыс. га", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в четверг.

В ГСЧС отметили, что с начала работ эвакуированы из жилых домов с.Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

К тушению привлечены 1 тыс. 494 чел. и 293 ед. тех., из них от ДСНС 736 чел. л/с и 146 ед. техники (в том числе 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлено 2 сброса - 16 т воды).

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Теги: #сводка #луганская_область #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:21 09.07.2020
В Деснянском районе Киева горел девятиэтажный дом

В Деснянском районе Киева горел девятиэтажный дом

07:25 09.07.2020
На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое ранены

На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое ранены

02:09 09.07.2020
МИД и "Вернись живым" закупили помощь для военных медиков, которые участвуют в ликвидации последствий пожаров на Луганщине

МИД и "Вернись живым" закупили помощь для военных медиков, которые участвуют в ликвидации последствий пожаров на Луганщине

22:31 08.07.2020
В ТКГ были получены гарантии безопасности полетов самолетов ГСЧС Украины для тушения пожаров в Луганской области – ОП

В ТКГ были получены гарантии безопасности полетов самолетов ГСЧС Украины для тушения пожаров в Луганской области – ОП

16:51 08.07.2020
На ТКГ согласованы гарантии безопасности для ликвидации пожаров в Луганской области, должны быть подтверждены письменно в ближайшее время - Резников

На ТКГ согласованы гарантии безопасности для ликвидации пожаров в Луганской области, должны быть подтверждены письменно в ближайшее время - Резников

15:09 08.07.2020
Харьковская область готова принять пострадавших от пожаров в Луганской области – Кучер

Харьковская область готова принять пострадавших от пожаров в Луганской области – Кучер

14:16 08.07.2020
Ермак призвал стороны ТКГ к обеспечению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня из-за пожаров в Луганской области

Ермак призвал стороны ТКГ к обеспечению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня из-за пожаров в Луганской области

11:55 08.07.2020
Полиция рассматривает три версии возникновения лесных пожаров в Луганской области - Клименко

Полиция рассматривает три версии возникновения лесных пожаров в Луганской области - Клименко

11:28 08.07.2020
Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров в Луганской области - Аваков

Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров в Луганской области - Аваков

11:16 08.07.2020
Семьи, потерявшие жилье в результате пожаров в Луганской области, получат по 300 тыс грн, сообщил Зеленский

Семьи, потерявшие жилье в результате пожаров в Луганской области, получат по 300 тыс грн, сообщил Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки подтвердили 93 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных

В Украине 810 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 665 - выздоровели, 21 новая жертва вируса

На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое ранены

Протесты с похоронными венками и гробом против политики и должностных лиц НБУ началась на въезде в поселок экс-главы НБУ Смолия

Украина в очередной раз в ТКГ подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех"

ПОСЛЕДНЕЕ

Степанов: количество медиков среди больных COVID-19 сократилось до 7-8%

В Киеве за сутки подтвердили 93 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных

Во Львовской области 119 новых случаев коронавируса

В Украине 810 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 665 - выздоровели, 21 новая жертва вируса

В Японии в результате сильных ливней более 60 человека погибли, повреждено около 5 тыс. домов

Подтопленными в результате паводка остаются 4 населенных пункта на Прикарпатье

В Пекине третий день подряд нет новых случаев заражения коронавирусом

В киевских ПТУ стартовала вступительная кампания

Канада более эффективно взяла под контроль вспышку COVID-19, чем США - Трюдо

Кличко: В 2020 году в столице заменят более 100 км теплосетей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА