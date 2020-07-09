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07:38 09.07.2020

Канада более эффективно взяла под контроль вспышку COVID-19, чем США - Трюдо

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Канада более эффективно взяла под контроль вспышку COVID-19, чем США - Трюдо

Канада справилась со вспышкой коронавируса COVID-19 лучше, чем ее союзники, в том числе США, заявил в среду премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Мы смогли взять под контроль вирус (его распространение - ИФ) более эффективно, чем многие из наших союзников, в частности, (лучше, чем) наши соседи", - заявил Трюдо журналистам.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, однако остались некоторые горячие точки распространения вируса.

Граница между Канадой и США была закрыта в марте. На данный момент идет обсуждение того, нужно ли продлевать запрет на передвижение между странами после того, как он истечет 21 июля.

Как сообщает канадская газета The Globe and Mail, ссылаясь на результаты опроса канадской компании Nanos Research, абсолютное большинство канадцев выступают за сохранение пограничных ограничений, поскольку коронавирус продолжает стремительно распространяться в США.

Согласно данным исследования, 81% опрошенных жителей Канады призывают оставить границу закрытой для поездок, которые не являются необходимыми. 14% респондентов заявили, что они поддерживают открытие границ в районах с низким уровнем инфицирования. Только 3% выступили за открытие границ без каких-либо ограничений.

"Результат (опроса - ИФ) на самом деле довольно удивляет, учитывая, что мы - соседняя страна, которая зависит от Соединенных штатов в отношении источников средств к существованию", - заявил основатель Nanos Research Ник Нанос.

По его мнению, ответ большинства свидетельствует об "очень высоком уровне тревоги" канадцев касательно ситуации с коронавирусом в штатах.

Опрос был проведен в период с 28 июня по 2 июля. В нем приняли участие 1049 жителей Канады.

В Канаде с начала вспышки COVID-19 выявлено более 106 тыс. случаев заражения, причем 8,7 тыс. инфицированных скончались. Ситуация в стране является более благополучной, чем в США, где зафиксировано более 3 млн заражений, число летальных сходов превышает отметку в 134 тыс.

По данным телеканала NBC, за 7 июля в США выявили более чем 46,5 тыс. новых случаев коронавируса.

В некоторых штатах на северо-востоке страны отмечается замедление распространения заражений, в то время как во многих южных штатах, которые с мая начали возвращаться к обычной жизни, сейчас наблюдается новая вспышка - во Флориде, в Техасе, Аризоне.

30 июня в Евросоюзе объявили список стран, для которых с 1 июля открываются границы с блоком после снятия ряда ограничений, вводившихся в связи с пандемией COVID-19. Для США, а также для Бразилии, Индии, Турции и России границы будут пока оставаться закрытыми из-за эпидемиологической обстановки в них. Однако разрешительный список будет регулярно пересматриваться по мере развития ситуации с коронавирусом.

Теги: #границы #сша #канада #коронавирус
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