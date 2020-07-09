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07:03 09.07.2020

Кличко: В 2020 году в столице заменят более 100 км теплосетей

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Кличко: В 2020 году в столице заменят более 100 км теплосетей

В 2020 в Киеве планируют заменить более 100 километров аварийных теплосетей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем сайте.

"Киев, даже в условиях пандемии, продолжает развиваться. Мы строим детские сады и школы, ремонтируем дороги, обновляем наши парки. Воплощаем инфраструктурные проекты, которые запланировали. В частности, и готовим тепловое хозяйство к следующему отопительному сезону. Всего в этом году планируем заменить более 100 км теплосетей на 28-ми локациях. На это город выделил 450 млн грн", - заявил Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

Мэр напомнил, что киевский теплоэнергетический комплекс входит в тройку крупнейших в Европе.

Кличко подчеркнул, что 80% теплосетей столицы долго не обновлялись и они находятся в очень изношенном состоянии, что становится причиной аварий, "гейзеров, бьющих по улицам и мостам".

"Именно поэтому в 2018 году мы не продлили соглашение с "Киевэнерго" и вернули теплоэнергетический комплекс в управление громады. И начали масштабную программу по его модернизации. Мы заручились поддержкой международных партнеров и привлекаем средства в модернизацию системы теплоснабжения Киева", - отметил Кличко.

По информации мера, в 2019 "Киевтеплоэнерго" заменило 130 км изношенных теплосетей. Благодаря этому в прошлом отопительном сезоне снизилась аварийность и уменьшился уровень теплопотерь.

"Вчера я проверял, как идет обновление сетей на проспекте Академика Глушкова. Там масштабные работы - заменят почти 3 км аварийных теплосетей, которым больше 35-ти лет. Эти сети обеспечивают 86 жилых домов, 4 детских сада, 2 школы, больницу и 3 ведомства. В прошлом отопительном сезоне там произошло около 10-ти аварий, из-за которых люди оставались без услуг. Вместо старых и изношенных прокладываем новые технологические трубы с гарантийным сроком эксплуатации 40-50 лет", - сообщил мэр Киева.

Теги: #киев #ремонт #теплосети
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