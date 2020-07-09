События

06:48 09.07.2020

Харьковские пограничники помогли найти детей, заблудившихся неподалеку от границы с РФ

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Харьковские пограничники помогли найти детей, заблудившихся неподалеку от границы с РФ

Пограничники Харьковского отряда нашли и вернули домой двух ребят (10 и 14 лет), которые пошли на рыбалку и заблудились.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, к пограничникам во вторник вечером обратилась жительница приграничного с.Борисовка. Она рассказала, что ей позвонили ушедшие на рыбалку сыновья и признались, что заблудились.

"Поскольку начинало темнеть, пограничники сразу ориентировали на поиск заблудившихся ближайшие наряды и участковых инспекторов пограничной службы. Около 21:00 часов один из нарядов обнаружил детей в лесистой местности в 2 километрах от села и в 200 метрах от границы. Пограничники доставили ребят домой и передали матери", - говорится в сообщении.

Теги: #дети #поиск #харьков
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