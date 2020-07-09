На подрядчика в суд направлен обвинительный акт за присвоение 340 тыс. грн, выделенных на ремонт детских садов и школ в Киеве

На руководителя подрядного общества по факту присвоения бюджетных средств в сумме более 340 тыс. грн, выделенных на ремонт детских садов и школ в Киеве, в суд направлен обвинительный акт, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 4 направлен в суд обвинительный акт в отношении директора подрядного общества по факту присвоения бюджетных средств, выделенных на ремонт детских садов и школ в Днепровском районе Киева (ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины)", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно материалам следствия, директор подрядной организации, не выполнив в полном объеме работы, предусмотренных договором, внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых завладел более 340 тыс. грн.

"Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд столицы для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", – подчеркнули в прокуратуре.