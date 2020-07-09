События

04:19 09.07.2020

Число инфицированных COVID-19 с начала пандемии превысило 12 млн, число жертв - 550 тыс

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Число инфицированных COVID-19 с начала пандемии превысило 12 млн, число жертв - 550 тыс

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире по состоянию на 00:00 часов по киевскому времени четверга выявлено 12 млн 143 тыс. 777 случаев заражения, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, от связанных с инфекцией заболеваний скончались 550 тыс. 949 человек, излечились более 7 млн.

Уровень смертности от коронавируса в мире составил 70,7 человека на 1 млн населения планеты.

Теги: #данные #вирус #мир #распространение
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Интерфакс-Украина
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