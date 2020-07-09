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01:05 09.07.2020

Франция готовится ко второй волне COVID-19, но повторной общенациональной изоляции не будет

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Франция готовится ко второй волне COVID-19, но повторной общенациональной изоляции не будет

Французское правительство предпринимает меры безопасности в связи со второй возможной волной коронавируса, однако не намерено вновь вводить по всей стране режим изоляции, заявил в среду премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Моя цель - подготовить Францию ко второй возможной волне (COVID-19 - ИФ), при этом оберегая нашу повседневность, нашу экономику и социальную жизнь", - сказал он телеканалу RTL.

"Но мы не собираемся вводить изоляцию так же, как мы делали в этом марте, поскольку узнали, что последствия от тотальной изоляции для экономики и людей разрушительны", - продолжил Кастекс.

В связи с этим власти будут прекращать коммерческую активность и предписывать жителям оставаться по домам лишь в конкретных районах страны. Также премьер предупредил, что "вирус все еще здесь".

В воскресенье ожидается, что премьер отправится в Гвиану - крупнейший заморский регион Франции, расположенный на северо-востоке Южной Америки: в настоящий момент он оправляется от вспышки коронавируса.

Согласно данным сайта Worldometers, во Франции за все время эпидемии выявили 169 473 случая коронавируса, скончались 29 965 инфицированных, выздоровели 77 985 человек.

Теги: #отказы #повторение #франция #изоляция
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