События

00:31 09.07.2020

Протесты с похоронными венками и гробом против политики и должностных лиц НБУ началась на въезде в поселок экс-главы НБУ Смолия

2 мин читать
Протесты с похоронными венками и гробом против политики и должностных лиц НБУ началась на въезде в поселок экс-главы НБУ Смолия

Акция протеста с похоронными венками и гробом против политики, действующих и экс-должностных лиц Национального банка Украины (НБУ) началась в среду вечером на въезде в поселок, в котором живет экс-глава центробанка Яков Смолий, сообщила пресс-служба регулятора в Facebook в среду.

"Угадай тему спектакля по реквизиту. Участвуют десять с плюсом похоронных венков, гробы, плакаты с обвинениями во всех смертных грехах и что-то вроде угроз. Это мирная "акция" (…) против политики, должностных лиц и экс-должностных лиц (…) НБУ. Она сегодня вечером началась на въезде в поселок, где живет (…) Смолий", - говорится в сообщении.

Пресс-служба центробанка не исключает, что акция может быть предназначена для будущего главы НБУ.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.

Он пояснял, что в качестве методов давления использовались митинги под стенами Нацбанка, на которых выступали "сидящие в зале (Верховной Рады - ИФ) депутаты", а также блокирование его дома и домов его заместителей.

Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, и в тот же день парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.

Рада 3 июля 286 голосами поддержала увольнение Смолия.

Теги: #нбу #смолий #протесты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:14 08.07.2020
Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет по курсу 30 грн/$1 – Зеленский

Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет по курсу 30 грн/$1 – Зеленский

18:55 08.07.2020
СБУ о высказывании Гонтаревой: призываем экс-чиновников не сеять панические настроения и расшатывать экономическую стабильность государства

СБУ о высказывании Гонтаревой: призываем экс-чиновников не сеять панические настроения и расшатывать экономическую стабильность государства

15:04 08.07.2020
"Vodafone Украина" поддержал информкампанию НБУ по противодействию платежному мошенничеству

"Vodafone Украина" поддержал информкампанию НБУ по противодействию платежному мошенничеству

18:20 07.07.2020
Оперативные планы госбанков предусматривают снижение уровня NPL в системе до 32% к 2023г – НБУ

Оперативные планы госбанков предусматривают снижение уровня NPL в системе до 32% к 2023г – НБУ

16:37 07.07.2020
МВФ должен приостановить платежи в Украину до назначения правительством независимого главы НБУ – Гонтарева

МВФ должен приостановить платежи в Украину до назначения правительством независимого главы НБУ – Гонтарева

15:22 07.07.2020
Фриз требует от ГБР расследовать "политическое давление" на Смолия

Фриз требует от ГБР расследовать "политическое давление" на Смолия

14:39 07.07.2020
Новый глава НБУ должен быть не слишком консервативным - министр экономики

Новый глава НБУ должен быть не слишком консервативным - министр экономики

14:02 07.07.2020
Международные резервы Украины в июне выросли на 12,4% – НБУ

Международные резервы Украины в июне выросли на 12,4% – НБУ

22:27 06.07.2020
Член Совета НБУ Шапран инициирует расследование попытки утвердить Чурия замглавы Нацбанка на второй срок

Член Совета НБУ Шапран инициирует расследование попытки утвердить Чурия замглавы Нацбанка на второй срок

20:18 06.07.2020
Правление НБУ сожалеет о вердикте Совета НБУ по Чурию и ждет кадрового решения нового главы – и.о. главы НБУ

Правление НБУ сожалеет о вердикте Совета НБУ по Чурию и ждет кадрового решения нового главы – и.о. главы НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина в очередной раз в ТКГ подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех"

В ТКГ были получены гарантии безопасности полетов самолетов ГСЧС Украины для тушения пожаров в Луганской области – ОП

В ТКГ предварительно согласовано 13 участков для работ по разминированию на Донбассе - ОП

Суд признал недостоверной и подлежащей опровержению информацию о причастности Гладковского к "схемам" в оборонпроме

СБУ о высказывании Гонтаревой: призываем экс-чиновников не сеять панические настроения и расшатывать экономическую стабильность государства

ПОСЛЕДНЕЕ

Франция готовится ко второй волне COVID-19, но повторной общенациональной изоляции не будет

ЕСПЧ отказал НАБУ и САП привлечь экс-нардепа к уголовной ответственности за организацию коррупционной схемы

Компании группы "Нафтогаз" предложили в конкурсе на поставщика "последней надежды" для населения маржу 0% и 5%

Координатор ТКГ от ОБСЕ Грау отметила, что на всей территории Украины должны быть одинаковые подходы к обеспечению доступа СММ ОБСЕ – ОП

Украина в очередной раз в ТКГ подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех"

Позиция украинской стороны о возможности открытия 2 новых КПВВ в Луганской области в течение 4 месяцев получила поддержку на заседании ТКГ – ОП

Представители ОБСЕ отметили конструктивную позицию Украины в политической группе ТКГ во время обсуждения правовых аспектов урегулирования международного конфликта на Донбассе – ОП

В ТКГ были получены гарантии безопасности полетов самолетов ГСЧС Украины для тушения пожаров в Луганской области – ОП

В ТКГ предварительно согласовано 13 участков для работ по разминированию на Донбассе - ОП

В ЕС ожидают, что РФ прекратит политически мотивированные преследования крымских татар в украинском Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА