Компании группы "Нафтогаз" предложили в конкурсе на поставщика "последней надежды" для населения маржу 0% и 5%

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" готова стать поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения с маржой 0%, а материнская компания группы – с маржой 5%, сообщил глава НАК Андрей Коболев на своей странице в "Фейсбук".

"Мы подали два предложения – выгодное и очень выгодное… Для справки, надбавка ППН к цене в электроэнергетике – 25%. Но мы считаем, что быть поставщиком "последней надежды" – это не про заработок, а про ответственность и надежность", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

Коболев отметил, что ГПК "Нафтогаз" уже имеет все необходимые сервисы для работы с бытовыми потребителями, поэтому имеющая инфраструктура позволяет взять на себя обязательство ППН с нулевой маржой.

"Компания не требует дополнительных вложений и не планирует зарабатывать на клиентах, которым не повезло с предыдущим поставщиком", - пояснил глава НАК.

"Очень интересно, с какими предложениями пришли наши коллеги на конкурс. Но в любом случае, мы уверены, что конкурсная комиссия станет на сторону потребителя и выберет поставщика с наиболее выгодными и надежными условиями", - резюмировал он.

Как сообщалось, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года (https://interfax.com.ua/news/interview/666824.html), но в связи с введением карантина из-за распространения COVID-19 сроки были перенесены на два месяца.

Однако затем срок запуска рынка был отложен еще на месяц. По словам главы Минэнерго Ольги Буславец, это связано с необходимостью проведения конкурса по отбору ППН на газовом рынке для населения, который Минэнерго объявило 30 июня.

Компания, которую по результатам конкурса определят ППН, должна будет поставлять газ потребителям по цене, за основу которой берется среднеарифметическая цена торгов на NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки. Среднеарифметическое значение фактических цен (Settlement Price) газа на следующий месяц поставки (Front Month) на хабе NCG за 1-22 число берется из данных на сайте биржи Powernext/EEX.

Помимо наличия лицензии на поставку газа претенденты должны предъявить наличие активов в виде денег на счетах для покупки газа или его запасов в подземных хранилищах в объеме не менее 3,514 млрд куб. м.

ППН обязан в течении 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса.

Конкурсные предложения претендентов на ППН принимались до 17:00 8 июля 2020 года.