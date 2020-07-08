Координатор ТКГ от ОБСЕ Грау отметила, что на всей территории Украины должны быть одинаковые подходы к обеспечению доступа СММ ОБСЕ – ОП

На заседании Трехсторонней контактной группы в среду при обсуждении вопросов безопасности было обращено внимание на решение проблемы не допуска наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины.

"Такой доступ со стороны подконтрольных правительству Украины территорий обеспечивается в полном объеме, в то время как с временно оккупированной территории – до сих пор блокируется. Учитывая это, координатор ТКГ, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Хайди Грау отметила, что на территории Украины должны быть одинаковые подходы к обеспечению доступа членов СММ ОБСЕ", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам заседания.