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22:43 08.07.2020

Координатор ТКГ от ОБСЕ Грау отметила, что на всей территории Украины должны быть одинаковые подходы к обеспечению доступа СММ ОБСЕ – ОП

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Координатор ТКГ от ОБСЕ Грау отметила, что на всей территории Украины должны быть одинаковые подходы к обеспечению доступа СММ ОБСЕ – ОП

На заседании Трехсторонней контактной группы в среду при обсуждении вопросов безопасности было обращено внимание на решение проблемы не допуска наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины.

      "Такой доступ со стороны подконтрольных правительству Украины территорий обеспечивается в полном объеме, в то время как с временно оккупированной территории – до сих пор блокируется. Учитывая это, координатор ТКГ, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Хайди Грау отметила, что на территории Украины должны быть одинаковые подходы к обеспечению доступа членов СММ ОБСЕ", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам заседания.

Теги: #доступ #ткг #обсе
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