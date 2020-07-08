Представители ОБСЕ отметили конструктивную позицию Украины в политической группе ТКГ во время обсуждения правовых аспектов урегулирования международного конфликта на Донбассе – ОП

Представители ОБСЕ на заседании Трехсторонней контактной группы в среду отметили конструктивную позицию украинской стороны в политической рабочей группе ТКГ во время обсуждения правовых аспектов урегулирования международного конфликта на Донбассе.

"Представители ОБСЕ отметили конструктивную позицию украинской делегации в политической рабочей группе, в рамках которой состоялось обсуждение правовых аспектов урегулирования международного вооруженного конфликта на украинском Донбассе. Активное участие в обсуждении приняли представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам заседания ТКГ.