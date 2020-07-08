В ТКГ были получены гарантии безопасности полетов самолетов ГСЧС Украины для тушения пожаров в Луганской области – ОП

Обращение украинской стороны на заседании Трехсторонней контактной группы в среду о немедленном установлении устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, в частности, в связи с пожарами в Луганской области, было полностью поддержано координатором ТКГ - представителем ОБСЕ и согласовано участниками заседания.

"И благодаря активной позиции украинской делегации были получены гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам заседания ТКГ.