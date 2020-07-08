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22:24 08.07.2020

В ТКГ предварительно согласовано 13 участков для работ по разминированию на Донбассе - ОП

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В ТКГ предварительно согласовано 13 участков для работ по разминированию на Донбассе - ОП

На заседании Трехсторонней контактной группы в среду в формате видеоконференции было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию на Донбассе с возможностью дальнейшей обработки следующих 7 участков.

"ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В рамках этой работы и во исполнение договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки" было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам заседания.

Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.

Теги: #разминирование #ткг #донбасс
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