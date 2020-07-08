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22:12 08.07.2020

В ЕС ожидают, что РФ прекратит политически мотивированные преследования крымских татар в украинском Крыму

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В ЕС ожидают, что РФ прекратит политически мотивированные преследования крымских татар в украинском Крыму

В Европейском союзе назвали политически мотивированным задержание в Крыму крымских татар и выразили ожидания, что Россия прекратит оказывать на них давление и гарантирует соблюдение на полуострове международных стандартов прав человека.

Такое заявление официального представителя ЕС по вопросам внешней политики было распространено в среду в Брюсселе.

В ЕС отметили, что 7 июля этого года семь человек, в основном крымские татары, были арестованы на Крымском полуострове за их предполагаемую политическую принадлежность. "Европейский союз считает их задержание политически мотивированным и, поскольку оно было осуществлено в соответствии с российским законодательством российскими "властями" на территории Украины, то является незаконным в соответствии с международным правом. Европейский союз не признает применение российского законодательства в Крыму и городе Севастополе и ожидает немедленного освобождения всех незаконно задержанных украинцев", - говорится в заявлении.

В ЕС также заявили, что ожидают "со стороны России прекращение давления на крымскотатарское сообщество".

"На полуострове должны быть гарантированы международные стандарты прав человека. По-прежнему имеет первостепенное значение полный, свободный и неограниченный доступ международных правозащитников ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь", - отмечается в заявлении.

В ЕС также заверили, что неуклонно поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Теги: #крым #рф #татары #ес
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