Движение "Медиа за осознанный выбор" поддержало законопроект "О медиа" с призывом исправить ряд положений

Медиадвижение "Медиа за осознанный выбор" поддержал законопроект "О медиа", но призвал исправить ряд его проблемных положений

"Медиадвижение "Медиа по осознанный выбор" и его организации-участницы выражают свою поддержку законопроекту "О СМИ", подготовленного к повторному первому чтению (№ 2693-д от 02 июля 2020), и, вместе с тем, этим открытым заявлением призывают исправить ряд положений, вызвавшие негативную реакцию со стороны медиасообщества", – говорится в заявлении движения, опубликованном на сайте интернет-издания ОО "Детектор медиа" в среду вечером.

В движении также считают необходимым модернизацию законодательства о СМИ.

"… действующее законодательство Украины не определяет статус интернет-СМИ (онлайн-медиа), содержит устаревшие нормы по печатным средствам массовой информации и информационных агентств и тому подобное", – сказано в заявлении.

Также, по мнению Медиадвижения, Украина должна урегулировать деятельность телерадиовещателей в соответствии с европейским законодательством. "Необходимость создания новых правил регулирования является насущной необходимостью всего общества. Мы отмечаем существенную работу и большие изменения по сравнению с редакцией проекту закона "О СМИ", который подавался на первое чтение (№ 2693 от 27 декабря 2019). Мы всячески приветствуем включения в указанный проект защиты украинского языка, внедрение декоммунизации, ограничения информационного воздействия со стороны государства-агрессора, исключение из структуры собственности спрятанных в оффшорных зонах владельцев и тому подобное", – констатировали представители движения.

В то же время представители "Медиа за осознанный выбор" считают, что данный проект имеет некоторые положения, которые вызвали негативную реакцию со стороны медиасообщества. "К большому сожалению, Медиадвижение вынуждено констатировать, что и в редакции до повторного первого чтения эти положения остались неизменными или получили лишь косметические изменения", – говорится в заявлении.

Главными проблемами, заложенными в проект закона "О СМИ", по мнению Медиадвижения, являются: слишком широкие полномочия Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания по регулированию и контролю за распространением информации; внедрение института сорегулирования без четкого определения полномочий участников данного процесса и разделение полномочий между ними; чисто декларативные нормы по соблюдению профессиональных стандартов журналистики; сохранение старых неэффективных норм законодательства, которые должны предотвращать чрезмерной концентрации аудиовизуальных медиа в руках одного владельца.

"Учитывая вышеизложенное, Медиадвижение обращается к народным депутатам Украины с просьбой доработать проект закона "О СМИ", подготовленный к повторному первому чтению (2693-д от 02 июля 2020", – подчеркнули представители движения.

Со своей стороны, медийные общественные организации, входящие в Медиадвижение, готовят свои предложения по правкам к этому законопроекту, готовы предоставить их рабочей группе и нардепам и планируют обнародовать свои предложения в ближайшее время.