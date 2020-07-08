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18:43 08.07.2020

Иран готов начать переговоры с Украиной, начиная с 20 июля

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Иран готов начать переговоры с Украиной, начиная с 20 июля

Иранская сторона заявила через Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран Посольству Украины в Исламской Республике Иран о готовности начать двусторонние переговоры с Украиной, начиная с 20 июля 2020 года,заявило посольство Ирана в Украине.

"Исламская Республика Иран ни утаивает что-то, ни ищет причины, чтобы не сотрудничать с Украиной. В этой связи, сегодня, 8 июля 2020 года, Иранская сторона заявила через Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран Посольству Украины в Исламской Республике Иран о готовности начать двусторонние переговоры, начиная с 20 июля 2020 года, и сейчас мы ожидаем дату, предлагаемую украинской стороной", - говорится в " "Позиции Посольства Исламской Республики Иран в Украине относительно процесса двусторонних переговоров по вопросу катастрофы - падения самолета, совершавшего рейс PS752", распространенной посольством в среду.

Также подчеркивается, что Иранская сторона никоим образом не оставила без ответов ноты Украинской Стороны, и эти ответы были предоставлены официальными нотами, или во время официальных встреч представителей иранского руководства с Послом Украины в Исламской Республике Иран, а также во время встреч Посла Исламской Республики Иран с представителями украинского руководства.

"Исламская Республика Иран всегда заявляла о своей готовности к переговорам с Украинской Стороной, руководствуясь действующими нормами международного права, связанными с данным вопросом, и полные, исчерпывающие тексты относительно этого были представлены Украинской Стороне в течение прошлых месяцев, однако до сих пор это осталось без ответа", - отметили в посольстве.

Как сообщалось, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "BBC Украина"заявил, что Иран не готов принять предложение Украины о переговорах по компенсации за сбитый самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" возле Тегерана. "Буквально сегодня (7 июля - ИФ) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева о переговорах", - сказал Енин в интервью "BBC Украина", опубликованном в среду.

Заместитель главы МИД также отметил, что поэтому пока что рано говорить о каких-то суммах компенсации.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #переговоры #иран #мид
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