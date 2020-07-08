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18:11 08.07.2020

Трое украинских военнослужащих ранены на Донбассе в результате 9 обстрелов со стороны российских наемников

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Трое украинских военнослужащих ранены на Донбассе в результате 9 обстрелов со стороны российских наемников

Российские наемники в среду, 8 июля, 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранения получили трое военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения. (…) За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали неотложную помощь врачей", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы на подступах к н.п. Хутору Вольный и Орехово. В полдень противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял украинские позиции вблизи н.п. Зайцево и задействовал БПЛА для сброса выстрела ВОГ-25.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения в пригороде Авдеевки. Кроме того, факты вражеской вооруженной агрессии из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы у н.п. Марьинка, Опытное и Старогнатовка.

"Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые действия - противника, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери противника уточняются", - добавили в ООС.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Теги: #всу #оос #раненые #обстрелы
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