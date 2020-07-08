Глава Нацполиции: протоколы за нарушение карантина в основном составляются на юрлиц, а не конкретных людей

Главная задача полицейских по обеспечению выполнения карантинных ограничений заключается в том, чтобы руководители предприятий и организаций соблюдали все предписания и требовали этого же от своих посетителей, подчеркивает глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Полицейские в большинстве случаев работают на превенцию и оформление админпротоколов в отношении не физических, а юридических лиц – руководителей различного рода предприятий и учреждений", - рассказал Клименко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, ежедневно работает около 600 мобильных групп. "Патрульная полиция работает на трассах, проверяет пассажироперевозчиков, остальные мобильные группы работают на рынках, возле магазинов. В эти мобильные группы мы включаем и представителей местных органов власти, которые уполномочены составлять протоколы", - отметил Клименко.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что админпротоколы составляются на руководителей предприятий, не соблюдающих нормы карантина, а не на обычных прохожих без маски, Клименко сказал: "У нас есть полномочия зайти в ночной клуб и, если там на танцполе находится 50 человек без масок, мы, конечно, должны составить протокол на должностных лиц этого клуба, а людям предложить надеть маски и соблюдать карантинные меры. И только если они отказываются, то мы под видеозапись документируем это админарушение".

При этом глава Нацполиции подчеркнул: "Главная задача – не оштрафовать, а добиться того, чтобы руководители предприятий и заведений сами соблюдали карантинные меры и требовали этого от своих посетителей".

По его словам, большинство ресторанов, к примеру, уже максимально перестроились на работу в новых условиях.

"Поймите, полиция действует строго в рамках своих полномочий. Но составлять протокол ради протокола мы не будем", - пояснил Клименко.

Говоря о том, как расценивать инициативу Кабмина о введении ответственности за неношение масок в публичных местах, глава Нацполиции сказал: "Мне сложно сказать, предметно не изучал эту инициативу, скорее, речь идет о намерении снизить размер штрафа, ведь сейчас за нарушение карантина полагается штраф в сумме 17 тысяч грн, а для гражданина Украины это огромные деньги".



Полный текст интервью Клименко будет опубликован на сайте "Интерфакс-Украина"