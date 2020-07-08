В Луганской области СБУ предотвратила диверсию ФСБ РФ

В районе проведения операции Объединенных сил контрразведчики Службы безопасности Украины с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали агента ФСБ РФ, прибывшего с временно оккупированных территорий для выполнения задания по совершению террористического акта на объекте критической инфраструктуры Луганской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, гражданин Украины был задержан "на горячем" при попытке изъятия средств совершения диверсии, 2 гранатометов РПГ-22 с заранее подготовленного врагом схрона.

Так, контрразведчики установили, что на выполнение задания своих кураторов из российской спецслужбы злоумышленник должен был совершить диверсионный акт, подорвав цистерны с аммиаком емкостью 3500 тонн на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот".

"По информации оперативников и следователей СБУ, задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству", - добавили в ведомстве.

По предварительным данным экспертов, повреждение цистерн могло привести к экологической катастрофе и гибели людей.

Правоохранители диверсанта задержали в порядке ст.191 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Он уже находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст.110, 258-3 УК Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.