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17:14 08.07.2020

Ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко оставлено без рассмотрения

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Ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко оставлено без рассмотрения

Суд оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

"Ходатайство следователя... относительно Порошенко оставить без рассмотрения", - огласил решение в среду на заседании следственный судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк.

Ранее в ходе заседания суда прокурор в процессе заявил: "Сегодня следователь сообщил о завершении досудебного расследования... поэтому считаем продолжение рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения невозможным".

После завершения заседания суда Порошенко назвал такое решение судьи "первой маленькой, но очень важной победой".

"Первая маленькая, но очень важная наша с вами победа. Даже Печерский суд... никчемное ходатайство Офиса генпрокурора принял решение оставить без рассмотрения и вернуть адресату", - сказал он собравшимся у суда в его поддержку людям.

"Сегодня мы не просто победили, они начали нас бояться. Проблема не только в том, что они чувствуют себя загнанными в угол... их камарилья перестает исполнять преступные приказы о преследовании оппозиции", - сказал Порошенко.

В этом контексте политик заявил, что сегодня он с поддерживающими его людьми не будут проводить митинг перед зданием Офиса президента.

"Как исключение, мы приняли решение сегодня пока что на Банковую не идти... Но это не означает, что мы отказываемся от этой формы защиты национальных интересов", - добавил Порошенко.

Как сообщалось, 10 июня Порошенко пришел на допрос в ГБР как свидетель по делу о незаконном перемещении картин через госграницу, сотрудники Бюро вручили ему подозрение в другом деле – о назначении Сергея Семочко первым заместитель главы СВР. Порошенко и его адвокаты утверждают, что подозрение было вручено ненадлежащим образом

Суть подозрения, по версии следствия, сводится к тому, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины - к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины). Речь идет о то, что Порошенко якобы вынудил главу СВР назначить Семочко первым заместитель СВР при отсутствии штатной должности.

В Офисе генпрокурора изначально заявили о подаче в суд ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

18 июня прокуроры в Печерском суде заявили ходатайство об избрании меры пресечения для Порошенко в виде личных обязательств. В офисе генпрокурора заявляли о намерении перенести судебное заседание, поскольку накануне умер отец Порошенко. Сам Порошенко настаивал на слушании по ходатайству, однако в тот день суд не вынес решения и был объявлен перерыв в заседании до 1 июля в связи с измененным ходатайством.

1 июля Порошенко был на допросе в ГБР в качестве подозреваемого, и, как утверждают в Бюро, отказался от дачи показаний по сути предъявленного ему подозрения. После этого Печерский суд продолжил заседание по избранию меры пресечения, но решение по ходатайству снова не было принято, - суд объявил перерыв в заседании до 8 июля, аргументировав необходимостью уточнения информации по врученному Порошенко подозрению.

В оглашенном в суде ходатайстве прокуроры просили о мере пресечения для Порошенко в виде личных обязательств на время досудебного расследования - до 10 июля.

Накануне заседания суда 8 июля тот же Печерский суд по ходатайству следствия продлил срок досудебного расследования по делу о назначении Семочко, в котором Порошенко является подозреваемым, еще на три месяца – до 10 октября.

Теги: #порошенко #суд
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